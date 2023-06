Assassin's Creed Mirage: in arrivo tre video dietro le quinte, il primo domani pomeriggio

Assassin's Creed Mirage sarà uno dei protagonisti dell'Ubisoft Forward della prossima settimana e per ingannare l'attesa che si separa all'evento la compagnia francese pubblicherà tre video dietro le quinte con approfondimenti su vari aspetti del gioco. Il primo filmato sarà disponibile domani, 9 giugno 2023, alle 18:00 italiane.

Come apprendiamo dal tweet pubblicato da Ubisoft. Il video di domani si concentrerà sul "ritorno alle radici", dato che come sappiamo Mirage in parte riproporrà atmosfere e dinamiche di gioco del primo capitolo della serie con protagonista Altair.

Il secondo filmato è intitolato "Basim The Master Assassin" e si concentrerà sul protagonista di Assassin's Creed Mirage, mentre il terzo e ultimo approfondimento si intitola "Recreating a Lost City" in cui scopriremo in che modo gli sviluppatori hanno ricreato la città di Baghdad, che farà da sfondo alle vicende del gioco.

Vi ricordiamo che Assassin's Creed Mirage sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Come detto in precedenza il gioco, così come il titolo mobile Condename Jade e Assassin's Creed Nexus per VR, sarà tra i protagonisti dell'Ubisoft Forward, che andrà in onda alle 19:00 italiane del 12 giugno 2023.