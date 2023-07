EVO 2023: nel programma ci sono 'sorprese' da parte di Arc System Works

L'Evolution Championship Series 2023, meglio noto come EVO 2023, è in arrivo il mese prossimo e il programma, a quanto pare, comprende anche un panel ricco di "sorprese" da parte di Arc System Works, il team di sviluppo specializzato nel genere picchiaduro.

Considerando che si tratta degli autori di Dragon Ball FighterZ e delle serie BlazBlue e Guilty Gear, è piuttosto verosimile che il team scelga un evento dedicato ai picchiaduro come l'EVO come occasione per presentare qualche novità in arrivo o annunciare nuovi giochi in sviluppo.

Detto questo, il programma ovviamente non svela assolutamente nulla, dunque dovremo aspettare i giorni dell'evento per avere qualche idea su cosa stia facendo Arc System Works di recente, considerando anche che si tratta di un team piuttosto impegnato.