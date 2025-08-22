Lost Soul Aside svela le caratteristiche delle versioni PC e PS5 Pro assieme a un nuovo video diario

Sony e Ultizero Games hanno rivelato nuovi dettagli sulle versioni PS5 Pro e PC di Lost Soul Aside, accompagnati da un video diario che mostra il dietro le quinte dello sviluppo. Il filmato è disponibile nel player sottostante.

Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, la versione per PS5 Pro sfrutta appieno le potenzialità della console per offrire un'esperienza visiva e tecnica di altissimo livello. Il gioco supporta una risoluzione dinamica in 4K, arricchita da riflessi, ombre e illuminazione globale basati su ray tracing, che conferiscono a ogni scena una profondità e un realismo sorprendenti. La GPU potenziata consente inoltre texture più definite, effetti particellari più ricchi e un framerate più elevato e stabile, migliorando sensibilmente la fluidità del gameplay.