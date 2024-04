Sand Land disponibile da oggi, con un toccante messaggio postumo di Akira Toriyama

Sand Land, il gioco di ruolo d'azione tratto dal manga di Akira Toriyama, è disponibile da oggi, come ci ricorda Bandai Namco. Come saprete, l'opera racconta la storia di un'amicizia inaspettata tra umani e demoni in un mondo spietato, dove l'acqua è diventata la risorsa più rara. Belzebubù, il principe dei demoni, Ladro e lo Sceriffo Rao decidono quindi di partire alla ricerca di una fonte leggendaria che si dice possa salvare gli abitanti di Sand Land. Naturalmente non sarà una passeggiata.

Ad accompagnare il lancio del gioco, è stato pubblicato anche un messaggio di Toriyama, che potete leggere qui di seguito.