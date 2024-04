Sea of Thieves: un trailer presenta la Stagione 12, al via al lancio della versione PS5

Allo stesso modo i pugnali da lancio offrono più di un'opzione: come suggerisce il nome, potrete lanciarli dalla distanza, ma volendo è possibile anche usarli come arma corpo a corpo e risultano letali eseguendo un'eliminazione furtiva alle spalle del malcapitato di turno.

Con la Stagione 12 i giocatori di Sea of Thieves potranno mettere le mani su due nuove armi, la pistola a doppia canna e i pugnali da lancio. La prima ha una gittata minore e danno per colpo inferiore alla normale pistola, ma offre una maggiore versatilità: è possibile sparare due colpi individuali prima di ricaricare oppure è esploderli entrambi contemporaneamente per infliggere danni elevati.

Sea of Thieves dal 30 aprile sarà disponibile anche su PS5 e in concomitanza prenderà il via la Stagione 12 , protagonista del gameplay trailer che trovate qui sotto che presenta le novità in arrivo per tutti i pirati.

Le altre novità della Stagione 12 di Sea of Thieves

Tra le novità troviamo anche le Scattershot, delle munizioni per i cannoni della nava che sparano quattro piccole palle di cannone a ventaglio, il Bone Caller, uno strumento che schiera in campo degli scheletri di supporto che prendono di mira i nemici, e l'Horn of Fair Winds, uno strumento che fa soffiare il vento in una direzione a scelta, rendendo più semplici gli spostamenti in mare e in acqua.

Inoltre, come ogni stagione di Season of Thieves, verrà introdotto un nuovo Season Pass con 100 livelli di ricompense da sbloccare e un Plunder Pass con premi a tema con miti e mostri, come ad esempio la Gorgone.

Come detto in apertura, la Stagione 12 inizierà in concomitanza con il debutto della versione PS5. Se siete interessati al titolo multiplayer piratesco di Rare, date uno sguardo al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Sea of Thieves per PS5.