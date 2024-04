Manor Lords: 3 milioni di giocatori l'hanno messo in Lista dei desideri su Steam

Manor Lords, l'atteso gioco di strategia e costruzione di Hooded Horse e Slavic Magic, ha superato un nuovo traguardo per quanto riguarda le Liste di desideri di Steam, in vista della sua pubblicazione il 26 aprile. Il gioco è infatti stato messo in Lista da oltre 3 milioni di giocatori, secondo quanto indicato da un comunicato ufficiale.

"Slavic Magic ha fatto un lavoro straordinario", afferma Tim Bender, CEO di Hooded Horse. "Siamo onorati e felici di essere il suo editore e di aiutarlo a realizzare il suo sogno".