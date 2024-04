LEGO Fortnite si aggiorna: Amici Agricoli aggiunge la fattoria e varie novità

Amici agricoli introduce in LEGO Fortnite:

I nuovi costumi di LEGO Fortnite

Con l'arrivo della versione V23.90 sono disponibili nuovi costumi in versione LEGO: se li possedete già in Fortnite, in automatico appariranno nell'armadietto:

Palla 8 vs Palla in buca

Aeronauta

Testa d'aria

Antonia

Pescesecco Atlantideo

Bandoliera

Pieghino

Percussore blu

Testa d'osso

Damien Tefreska

Lepre lupina

Cade

Aura di Campionato

Tritatutto

Punk Cromo

Cipher

Interruttore

Cobalto

Colby

Spaccacuori

D'Ark

Abbaglio

Devastatore

Pressofuso

Carlino

Dominatrice

Doppia elica

Eco

Ether

Fiaba

Spaziale

Fennix

Fixer

Bengala

Antenato Agghiacciato

Galassia

Dissolvenza galattica

Bagliore

Gumbo

Detective

Centauro estremo

Fermacuore

Cacciatrice

Tiro in sospensione

Jun-Hwan

Kalia

Re Abissal

Rosa Lennox

Ten. John Lama

Miaoscheletro

Centrocampista mostruoso

Missioni di mezzanotte

Noir

Calzamaglia

Oppressore

L'Ordine

Paradigma

Fantasma

Pattugliatore di zona

Principessa Felicity Fish

Prodigio

Professor Succo

Psion

Miaoscolo fusa elise

Rasoio

Penny pronta

Il Mietitore

Specialista ricognitrice

Reese

Lynx rinnegata

Ombra rinnegata

Leader Squadra rosa

Lupo di mare

Sciamano

Brividy

Duello

Danzaneve

Animale da palcoscenico

Sterling

Percussore stradale

Surfista

Specialista survivalista

Synth

Tek

Tenero difensore

Lo Strano Caso

PinnacoTeknica

Segugio

Triarca Nox

Malandrino

Trog

Tormento immortale

Ventura

Venturion

Vincitore d'élite

Victoria Saint

Vivi Chroma

Avvoltoio

Pittura di guerra

Wildcat

Cimice

Meraviglia

Guerriera del mondo

Pioniere

Vi segnaliamo infine che un leak ha forse svelato tutti i contenuti dell'anno per LEGO, Festival e Battaglia Reale.