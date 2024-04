Watch Dogs è 'morto e sepolto' secondo un leaker, un battle royale sarebbe stato cancellato

Ubisoft è nota soprattutto per Assassin's Creed, ma ha nel proprio portfolio molteplici saghe, alcune storiche e alcune più recenti. Ad esempio dispone di Watch Dogs che ha già visto vari capitoli ma che per il momento sembra "in pausa". Secondo un insider, in realtà, la saga è in pratica morta e sepolta.

La fonte è xj0nathan, un leaker francese che in passato ha condiviso informazioni corrette su Ubisoft. Il leaker afferma che Watch Dogs Legion - ovvero il capitolo più recente - non è stato un successo commerciale e questo ha spinto Ubisoft ha mettere da parte la serie e a bloccare alcuni progetti in sviluppo.

Il leaker afferma che ad esempio era in produzione un battle royale basato su Watch Dogs e che quanto realizzato era originale. Pare però che il tutto sia stato bloccato. Ovviamente parliamo solo di un rumor, non di informazioni ufficiali. Inoltre, non è detto che la saga sia morta per sempre: Ubisoft ha già "riportato" in vita altre saghe negli anni ed è possibile che stia solo aspettando l'idea e il momento giusto, sempre ammesso che quanto indicato sia corretto chiaramente.