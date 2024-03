Watch Dogs, il film fa passi in avanti dopo 8 anni: Sophie Wilde di Talk to Me ne sarà parte

Deadline riporta che il film di Watch Dogs, annunciato ancora nel lontano 2016 e prodotto da Ubisoft e Regency, sta facendo passi in avanti e sta per trovare una delle attrici principali, Sophie Wilde, nota recentemente per il suo ruolo in Talk to Me, l'horror di A24.

Il film di Watch Dogs è diretto dall'acclamato regista francese Mathieu Turi (The Deep Dark/Gueules Noires), con una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc, nota per aver scritto il thriller fantascientifico originale di Netflix Oxygen, e rivista da Victoria Bata. Yariv Milchan e Natalie Lehmann produrranno per New Regency Pictures, insieme a Margaret Boykin per Ubisoft Film & Television.