PS5, l'ultimo spot televisivo ci invita a scoprire nuove emozioni

PS5 è protagonista di uno spot televisivo appena pubblicato da Sony, che ci invita a scoprire nuove emozioni attraverso l'ampia libreria di giochi disponibili per la console, presentati nell'ambito di un'entusiasmante carrellata.

Dall'imminente Rise of the Ronin, che abbiamo visto ieri nell'ultimo video diario, a Helldivers 2, da Marvel's Spider-Man 2 ad Avatar: Frontiers of Pandora, passando per Suicide Squad: Kill the Justice League, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Final Fantasy 7 Rebirth e Mortal Kombat 1, la lista dei titoli è decisamente corposa.

Non è la prima volta che la casa giapponese imposta la propria comunicazione promozionale sul tema delle emozioni, e ha ottimi motivi per puntare in tale direzione visto il carico di ricordi e sensazioni che i giochi PlayStation sono storicamente capaci di suscitare.