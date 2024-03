Rise of the Ronin, un video diario dedicato alla storia e alle atmosfere del gioco

Rise of the Ronin è protagonista di un interessante video diario dedicato alla storia e le atmosfere del nuovo titolo sviluppato da Team Ninja, che farà il proprio debutto in esclusiva su PS5 il 22 marzo.

Annunciato nel settembre del 2022, Rise of the Ronin ci metterà appunto al comando di un samurai senza padrone, che proprio per via della sua indipendenza potrà scegliere liberamente quali incarichi affrontare, quali persone proteggere e quali avversare.

Dopo averci introdotto alla trama e ai suoi personaggi, il dietro le quinte enfatizza proprio questi aspetti della struttura open world di Rise of the Ronin, esaltando la capacità del giocatore di prendere percorsi differenti.