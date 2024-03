Rise of the Ronin, data di embargo delle recensioni e dell'ultima anteprima svelate

Rise of the Ronin è uno dei giochi più attesi di marzo 2024 e, sebbene dovrà combattere per attirare l'attenzione dei fan nel mezzo di Dragon's Dogma 2 e Princess Peach Showtime!, l'avventura a mondo aperto di Team Ninja potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Per saperlo però dovremo attendere le recensioni: quando saranno disponibili? Sulla base di quanto indicato da Tom Henderson, giornalista e insider, l'embargo delle recensioni di Rise of the Ronin sarebbe fissato per il 21 marzo 2024, ovvero il giorno precedente all'uscita del gioco.

Non è però tutto perché, sempre secondo Henderson, Rise of the Ronin sarà al centro di un anteprima dedicata alle prime due ore del gioco con embargo fissato alla prossima settimana.

Ovviamente questa non è una comunicazione ufficiale e Henderson potrebbe aver condiviso dettagli scorretti, ma non è la prima volta che anticipa le date di embargo di recensioni e anteprime, quindi supponiamo che anche in questo caso non si sia sbagliato.