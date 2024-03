Final Fantasy 7 Rebirth: esordio migliore dell'anno in Germania per un videogioco

Final Fantasy 7 Rebirth ha fatto registrare degli ottimi dati di vendita in Germania, risultando essere il titolo con il miglior debutto del 2024. Certo, l'anno è ancora lungo, ma stiamo comunque parlando del secondo mercato europeo per dimensioni, dietro solo a quello inglese, quindi decisamente rilevante.

Per inciso, l'ultima fatica di Square Enix ha occupato le prime due posizioni della classifica PS5, con le edizioni Standard e Deluxe.

Per quanto riguarda Xbox, Call of Duty: Modern Warfare 3 è primo, mentre Banishers: Ghosts of New Eden è secondo. GTA V rimane il più venduto su PS4 e Xbox One, seguito da It Takes Two e Burnout Paradise Remastered. Il primo in classifica su Nintendo Switch è invece Super Mario Bros. Wonder, mentre su PC è Farming Simulator 22.