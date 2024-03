Medion E15443: un laptop con Intel Core Ultra 5 a un prezzo davvero competitivo

Il 2024 sarà un'annata all'insegna dell'intelligenza artificiale, quale che sia il segmento preso in esame. Tra le protagoniste assolute, in ambito PC e laptop, c'è sicuramente Intel: l'azienda di Mountain View ha infatti presentato - sul finire dello scorso anno - i nuovi processori Intel Core Ultra con NPU integrata , che hanno progressivamente popolato dispositivi dedicati ad un pubblico variegato, dai professionisti della grafica, ai gamer, per finire con gli utenti alla ricerca di una soluzione che possa coniugare le attività lavorative, la creatività e lo svago, senza esigenze troppo specifiche e soprattutto ad un prezzo conveniente.

Il display da 15.6 pollici con tecnologia IPS e rapporto 16:9 porta in dote una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con refresh rate fino a 60 Hz e picchi di luminosità fino a 250 nits: un pannello che non spicca per caratteristiche tecniche ma che offre comunque colori bilanciati e un buon livello di contrasto, nonostante il filtro opaco che toglie un po' di brillantezza. Infine la batteria da 4825 mAh che promette fino a 10 ore di autonomia.

IA per tutti

Il profilo del nuovo arrivato in casa Medion

Il punto di forza del Medion E15443 risiede sicuramente nel processore Intel Core Ultra 5 125H con NPU integrata: grazie a questa unità dedicata, il laptop della casa tedesca può infatti gestire localmente i compiti assegnati all'intelligenza artificiale, liberando la CPU da questo carico di lavoro e impattando sui consumi e sulle prestazioni generali.

Sebbene l'implementazione dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni sia solo all'inizio, sono già diversi i software che, grazie al supporto di Intel, possono vantare della potenza aggiuntiva della NPU: al di là delle promesse di carattere generico sull'ottimizzazione dei consumi e sulla sicurezza, abbiamo potuto osservare le capacità del processore Intel Core Ultra 5 e i vantaggi diretti portati dall'IA in alcuni ambiti.

Dal punto di vista delle mere prestazioni, la nostra analisi preliminare delle operazioni di routine ha dato buoni risultati, soprattutto considerando il prezzo del prodotto: Medion E15443 si muove in maniera agile tra i vari software del pacchetto Office e Adobe, consentendo di operare contemporaneamente su più fronti. Scrivere un testo mentre si effettua il rendering di un video, per esempio, non sottopone il dispositivo a particolare stress. Ancora di più, se si chiede a Paint di creare un'immagine tramite IA, il processore Intel può gestire il carico di lavoro grazie alla NPU, senza intaccare l'attività in corso.

Per darvi un punto di riferimento inziale, messo alla prova con Cinebench 2024, Intel Core Ultra 5 125H ha totalizzato 501 punti in multi-core e 96 in single-core: Apple M1 in configurazione simile fa registrare 509 punti in multi-core e 112 in single-core.

Il Medion E15443 ha un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e 60 Hz di refresh

Medion E15443 non è un laptop da gaming ma la nuova architettura Intel con grafica integrata Intel Arc potrebbe riservare qualche sorpresa in questo contesto: in un rapido test con 3D Mark la GPU ha raggiunto 2960 punti su Time Spy, numero che apre le porte al gaming Full HD sulla soglia dei 30 FPS anche a titoli piuttosto impegnativi. Certo, con una buona dose di compressi, ma per un laptop con un consumo nominale da 28W ed entro 800€ di prezzo, è un risultato da non sottovalutare.

Grazie alla nuova tecnologia di Intel, la creazione di contenuti può diventare estremamente rapida ma soprattutto, accessibile a tutti: il famoso editor Filmora è stato in grado di generare un video completo a partire da una semplice richiesta testuale. Una volta selezionate le proprie preferenze e creato il giusto prompt, il software è riuscito a generare un video completo nel giro di una trentina di secondi, svolgendo la richiesta in locale, tramite la NPU, e parzialmente in remoto. Con il filmato praticamente completo, le funzionalità dell'IA ci hanno permesso di aggiungere effetti personalizzati, selezionando un singolo soggetto del video, opportunamente riconosciuto in ogni singola clip e isolato dal contesto.

L'IA è il punto di forza del nuovo laptop Medion

Allo stesso modo il noto editor gratuito Audacity ci ha consentito di creare un'intera traccia audio a partire da un prompt. Nel caso specifico però ci ha stupito la capacità e la rapidità con cui l'IA è riuscita a separare una singola voce da una traccia complessa, il tutto con una qualità e una velocità degne di nota. Molteplici sono poi le applicazioni dell'intelligenza artificiale per il miglioramento della qualità audio/video delle videochiamate: crop del soggetto, sostituzione dello sfondo, messa a fuoco intelligente, inquadratura automatica, soppressione del rumore e tanto altro.

Molte delle funzionalità appena elencate sono già disponibili da tempo e non richiedono necessariamente un processore dedicato: la presenza di una NPU consente però di accedere a queste possibilità in maniera diretta e immediata, senza incidere sulle prestazioni generali e di conseguenza migliorando i consumi, aprendo le porte ad un multitasking più efficiente e limitando i rischi per la privacy. Medion E15443 può infine contare su un ottimo rapporto qualità/prezzo: le potenzialità del processore Intel Core Ultra 5 possono essere sfruttate al prezzo di 799€.