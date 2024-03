Apple riattiverà l'account di Epic Games dopo un'indagine dell'UE

Apple ha annunciato che riattiverà l'account di Epic Games in seguito a un'indagine della Commissione Europea, partita appunto in seguito alla chiusura del profilo del publisher in concomitanza con l'entrata in vigore del Digital Markets Act.

Solo poche ore dopo la chiusura dell'account di Epic Games da parte di Apple, la casa di Cupertino è dunque dovuta tornare sui propri passi e riconsiderare la sua strategia, votata a mantenere il pieno controllo dei meccanismi di monetizzazione su iOS.

"Il DMA ha affrontato la sua prima, grande sfida con il ban comminato da Apple a Epic Games per impedire a quest'ultima di competere su App Store, ottenendo una grande vittoria", ha scritto Tim Sweeney nel commentare l'accaduto.

"In seguito a una rapida indagine da parte della Commissione Europea, Apple ha notificato alla Commissione stessa e a Epic Games che avrebbe ripristinato il nostro accesso per consentirci di riportare Fortnite su iOS e lanciare l'Epic Games Store in Europa ai sensi del DMA."