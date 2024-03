Hogwarts Legacy, il team vuole 'definire le aspettative' per l'aggiornamento gratuito estivo

Hogwarts Legacy è stato pubblicato nel febbraio 2023, più di un anno fa, ma non ha ancora finito la propria corsa. In estate, infatti, arriveranno nuovi contenuti. Sebbene per il momento non sia dato sapere esattamente cosa ci aspetti, il community manager Chandler Wood ha voluto "definire le aspettative" per le novità di Hogwarts Legacy.

Wood ha detto ai fan del gioco che il modo in cui Avalanche ha formulato le parole nel primo annuncio relativo alle novità di Hogwarts Legacy era "molto intenzionale". Ricordiamo che il team ha promesso "aggiornamenti e funzionalità aggiuntive" a gennaio.

"Siamo entusiasti che tutti voi siate entusiasti dell'aggiornamento gratuito di Hogwarts Legacy previsto per quest'estate", ha detto Wood. "Ci piace vedere tutte le ipotesi e le speranze su ciò che farà parte di questo aggiornamento, e anche se non siamo ancora pronti a parlarne, voglio fissare alcune aspettative su ciò a cui stiamo lavorando".

"La nostra formulazione originale di 'aggiornamenti e funzionalità aggiuntive per il gioco' era molto intenzionale. Questo aggiornamento è un piccolo modo per mostrare apprezzamento ai nostri giocatori per l'incredibile accoglienza riservata al gioco".