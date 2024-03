Microsoft Surface Pro 10 e Surface Laptop 6: il lancio è dietro l'angolo

Senza troppo clamore, Microsoft ha annunciato un evento per presentare le ultime novità relative ai dispositivi Surface, al sistema operativo Windows e all'intelligenza artificiale di Copilot.

L'evento sarà indirizzato alle aziende e metterà in mostra i nuovi portatili della casa di Redmond con un focus particolare sulla produttività e sui vantaggi portati dall'integrazione dell'intelligenza artificiale in Windows 11. Cosa possiamo aspettarci dai nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6?