Snapdragon X Elite spunta su un laptop Lenovo: ecco i primi benchmark

Annunciata lo scorso ottobre 2023, la serie Snapdragon X Elite segna l'ingresso di Qualcomm nel segmento PC con una linea di SKU progettate per competere con Intel, AMD su Windows e con i processori ARM di Apple. Dopo aver atteso a lungo, sembra che le prime CPU Snapdragon X Elite abbiano iniziato a fare la loro comparsa in alcuni laptop, nel caso specifico un dispositivo targato Lenovo, appena spuntato tra le liste del famoso benchmark Geekbench.

Qualche numero

Snapdragon X Elite comparso su Geekbench

Stando a quanto emerso da Geekbench, il laptop Lenovo 83ED da poco comparso nel database del benchmark, porta in dote uno Snapdragon X Elite-X1E78100: la CPU sarebbe equipaggiata con 12 Core con una frequenza massima di 3.42 GHz.

La CPU è etichettata come "ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201", con il numero di modello "X1E78100", il tutto in esecuzione su una scheda madre Lenovo, fattore che farebbe pensare ad un'uscita ufficiale non troppo lontana nel tempo.

Al momento c'è molta incertezza su come verranno effettivamente denominate le varie SKU della linea Snapdragon X Elite, dato che fino a questo momento nei benchmark vengono riportate come CPU singole con numeri casuali.

Già in precedenza un altro chip Snapdragon X Elite era spuntato sui cataloghi di Geekbench con la sigla "X1E80100", caratteristica che potrebbe determinare lo stesso numero di core ma differenti frequenze di clock. Allo stesso modo nei giorni scorsi Qualcomm ha messo in mostra la potenza di Snapdragon X Elite nel campo dell'intelligenza artificiale.