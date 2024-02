Snapdragon X Elite contro Intel Core Ultra 7 155H: nella generazione di immagini non c'è partita

Non solo IA

Negli ultimi benchmark emersi in rete, Snapdragon X Elite ha fatto registrare numeri in linea con i processori Intel Core Ultra "Meteor Lake" e AMD Ryzen 8040 "Hawk Point": su piattaforma Qualcomm ZH-WXX con 32 GB di RAM LPDDR5X, il processore ha toccato 2574 punti in single-core e 12562 punti in multi-core.

Dai test si deduce che Snapdragon X Elite è più veloce sia dell'Intel Core Ultra 9 185H che del Ryzen 9 7940HS in single-thread, tra l'altro consumando 7 watt in meno, mentre in multi-thread è di poco inferiore al SoC di Intel rimanendo però al di sopra di quello AMD, che ha però 8 core anziché 12.

Nei precedenti test ufficiali eseguiti sulle prestazioni multi-core, Qualcomm aveva dichiarato prestazioni importanti: messo alla prova con Geekbench 6, il chip dell'azienda californiana avrebbe dimostrato fino al 21% più prestante di Apple M3, senza contare che può funzionare su due limiti di potenza rispettivamente da 23W e 80W a seconda dello scenario.

Solo il tempo saprà dirci se questi numeri saranno veramente confermati. Il successo del SoC potrebbe però dipendere molto dall'ottimizzazione del software di riferimento. Non rimane che attendere le prime prove su strada per dare un giudizio definitivo.