Playdead ha pubblicato la prima immagine del suo nuovo gioco dopo Limbo e Inside

Playdead, il talentuoso team di sviluppo dietro Limbo e Inside, ha pubblicato la prima immagine del suo nuovo gioco in occasione di un annuncio per la ricerca di personale interessato a lavorare per lo studio.

Finora i dettagli sul progetto sono stati ben pochi: nel 2021 abbiamo scoperto che Playdead avrebbe usato l'Unreal Engine 5 per un open world, visto che gli sviluppatori erano "stanchi dei limiti delle esperienze 2D", dopo aver stretto un accordo con Epic Games.

L'immagine che si vede nel post del team mostra una galleria fangosa, un enorme veicolo e un misterioso personaggio nelle vicinanze, il tutto con uno stile per molti versi simile a quello del già citato Inside.