Fortnite: un leak svela tutti i contenuti dell'anno per LEGO, Festival e Battaglia Reale?

Per quanto riguarda Fortnite Festival, dovrebbero arrivare Billie Eilish, Metallica, Karol G e Snoop Dogg. Mentre per LEGO Fortnite è previsto uno Star Destroyer.

Secondo quanto indicato dall'immagine, che potete vedere qui sotto nel tweet, sono in arrivo molteplici contenuti come una stagione a tema Mad Max e una collaborazione con Pirati dei Caraibi. Ci dovrebbe anche essere una stagione legata a Doctor Doom, magari con una collaborazione con Marvel/Fantastici 4. Si parla anche del ritorno della stagione 2 OG di Fortnite.

Tramite Reddit sta circolando un nuovo rumor legato a Fortnite , che indicherebbe molteplici contenuti in arrivo durante l'intero anno in Battaglia Reale, Fortnite Festival, Lego Fortnite e Rocket Racing.

I dubbi e le conferme a breve

Come sempre, parliamo di un rumor, non di informazioni ufficiali, quindi è tutto da prendere con le pinze. Viene anche fatto notare che l'immagine usata per Doctor Doom proviene da un fumetto e non è originale di Fortnite. Questo potrebbe indicare che il rumor è falso, o semplicemente che Epic Games non ha ancora un asset dedicato da usare e ne ha riciclato uno ufficiale di Marvel.

In ogni caso, una conferma o smentita dovrebbe arrivare a breve: se Billlie Eilish dovesse essere l'icona della Stagione 3 di Fortnite Festival e se LEGO Star Destroyer fosse aggiunto nel prossimo aggiornamento di LEGO Fortnite, sarebbe probabile che tutto il resto del leak sia corretto. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire il tutto.

