Climax Studios porterà una 'famosa IP' su PS5: è un remake di Sony o un port di Microsoft?

Il nuovo progetto sarebbe in sviluppo dal settembre 2023, o perlomeno Leonard sarebbe al lavoro su tale gioco da tale mese, visto che fino ad agosto era al lavoro su Age of Empires 4 sempre presso Climax Studios.

Climax Studios sarebbe al lavoro su un gioco "di una IP molto nota " in arrivo su PS5 . Non è dato sapere di cosa si tratti, ovviamente. L'informazione viene dall'account LinkedIn di Tim Leonard, programmatore presso Climax Studios.

Di cosa potrebbe trattarsi?

Age of Empires IV su PS5?

Climax Studios è prima di tutto un team di supporto e dedicato ai port. Le opzioni in tal senso sono molteplici per quanto riguarda Sony, visto che la compagnia sta pian piano producendo sempre più remake di IP più o meno vecchie.

Tirando a indovinare, potrebbe trattarsi di Medieval 2 o di Gravity Rush 2 per PS5. Nei commenti di ResetEra, alcuni speculano anche che il progetto in realtà sia di Microsoft e che il team stia portando Age of Empires su PlayStation. Ovviamente sono solo speculazioni e per il momento ci è impossibile dire di più. Diteci, che gioco vorreste vedere su PS5?