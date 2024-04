Hades 2: abbiamo provato il nuovo gioiello di Supergiant Games

Si potrebbe discutere per ore di come sia solo l'ennesimo studio costruito attorno alla passione che riesce a riversarla in progetti di straordinaria qualità, ma così si distoglierebbe l'attenzione dal fatto che, dopo quattro anni, il seguito di quella gemma si è finalmente concesso ai giocatori. In questi giorni ha avuto inizio il Technical Test di Hades 2, seguito diretto dell'avventura infernale di Zagreus, una demo che ha alzato il sipario sull'interezza della prima area concedendo ai partecipanti di sconfiggere il relativo boss per cinque volte in totale. Insomma, abbiamo provato Hades 2 e sono bastati una manciata di tentativi per ricordarci quanto sia difficile staccarsi dall'inferno secondo Supergiant Games.

Non serve perdere troppo tempo a raccontare vita, morte e miracoli di Supergiant Games : basti solo sapere che la storia dello studio è estremamente attuale, perché in origine fu fondato da alcuni esuli di Electronic Arts volenterosi di produrre solo ed esclusivamente i videogiochi che piacevano a loro e che erano convinti sarebbero piaciuti anche al pubblico. Tale filosofia li ha portati a pubblicare una sequela di esperienze straordinarie la cui risonanza è giunta alle orecchie del mercato di massa prevalentemente per merito di Hades, eccezionale roguelike legato a doppio filo con la mitologia greca che ha ottenuto nove nomination e incassato due statuette - quelle per Miglior Indie e Miglior Action - durante i The Game Awards del 2020.

Anima roguelike

Il Crocevia è il nuovo hub di gioco pieno zeppo di sistemi che non smettono mai di svelarsi al giocatore

Hades 2 ha tantissimo da offrire fin dall'approdo nel Crocevia, luogo che ci si trova a visitare ancora e ancora prima di varcare i cancelli dell'Erebo. Una delle principali novità risiede nella mole di materiali che è possibile recuperare durante l'avventura, che sono lievitati a dismisura rispetto al predecessore e in certi casi devono essere raccolti attivamente portandosi appresso specifici equipaggiamenti. Se, per esempio, per poter estrarre i metalli è necessario procurarsi un apposito piccone - che fra l'altro è possibile potenziare per accedere a risorse ancora più rare - il Crocevia ospita invece strutture come terreni coltivabili nei quali seminare piante rare - naturale richiamo a Persefone, madre della protagonista - che si rivelano indispensabili per progredire lungo il sentiero narrativo.

In generale, l'elemento prettamente "gestionale" è stato notevolmente ampliato: le risorse di cui tener traccia sono cresciute a dismisura così come le loro destinazioni, fra calderoni che consentono di arricchire il rifugio con funzionalità inedite, meccaniche volte a potenziare permanentemente Melinoe o ancora sistemi di creazione utili per far progredire gli equipaggiamenti raccolti, elementi che si vanno ad aggiungere all'intera spina dorsale del primo capitolo, come per esempio alle ampolle d'ambrosia da donare ai residenti per ottenere in cambio potentissimi cimeli. Considerando che nel test tecnico non era consentito accedere a diverse ali del rifugio ancora sigillate e ad altrettante funzioni fra cui la pesca, è evidente che gli sviluppatori abbiano voluto raddoppiare su tutta la linea anche per quel che riguarda la quantità dei sistemi..