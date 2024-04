Helldivers 2: Arrowhead non sta subendo alcuna pressione da Sony, dice il CEO

Helldivers 2 è un gioco di successo e in questi primi mesi dopo l'uscita è sempre in cima alle classifiche dei più venduti. Certamente il team - Arrowhead - è sotto grande pressione e il pubblico teme che Sony - l'editore - stia spingendo perché vengano creati certi contenuti in una certa quantità di tempo.

Il CEO di Arrowhead, Pilestedt, spiega però che non è così. Afferma che PlayStation ha una sola aspettativa "crea grandi giochi per i videogiocatori". L'amministratore delegato indica che Sony si fida del team e che non la sta forzando in alcun modo.

Ovviamente questo non significa che non ci sia pressione sul team: come già detto, hanno creato un gioco di successo e ora devono mantenerlo di successo, ma è così che funziona questo mercato.