Razer Kishi Ultra, ecco il controller aptico per iPhone 15, Android e iPad mini

Razer Kishi Ultra è l'innovativo controller aptico con connettore USB-C per iPhone 15, Android e iPad mini: un dispositivo dotato di un'eccellente ergonomia, tecnologia Razer Sensa HD Haptics e Razer Chroma RGB per un'esperienza in stile console.

Disponibile ora su Amazon al prezzo di 169,99€, Razer Kishi Ultra si pone l'obiettivo di "elevare il mobile gaming", stando alle parole di Nick Bourne, capo della divisione Mobile, Console e Streaming di Razer.

"Abbiamo trasferito l'essenza del gaming su console in un fattore di forma compatibile con più dispositivi che mai, assicurando che l'esperienza di gioco definitiva sia sempre a portata di mano." Progettato per offrire un feeling in stile console su iPhone 15, iPad mini e tablet Android con display da 8 pollici (nonché PC, via cavo), Razer Kishi Ultra è dotato di un'impugnatura a grandezza naturale e una disposizione dei pulsanti che riprende appunto il design dei controller professionali Razer per console.

Caratteristiche del Razer Kishi Ultra

Esclusivo pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni e pulsanti ABXY per una reattività e un comfort supremi.

Trigger Hall Effect di dimensioni console per una precisione analogica.

Stick di dimensioni standard con anelli antifrizione e superficie TPSiV di grado medico per una qualità duratura.

Pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili per configurazioni di controllo personalizzate, che offrono un'esperienza di gioco finora ritenuta esclusiva di PC e console.

Razer Kishi Ultra può essere collegato anche a PC e iPad grazie alla connessione USB-C, come detto, supportando su Windows il feedback aptico e una porta audio jack da 3,5 millimetri, mentre il design "a isola" consente un'eccellente compatibilità con i case per smartphone, che non è dunque necessario rimuovere.

L'app gratuita Razer Nexus permette di gestire i giochi, personalizzare i controlli e registrare e condividere clip di gameplay. Sono inoltre presenti la modalità Virtual Controller per Android e il sistema di illuminazione dinamico RGB Razer Chroma.