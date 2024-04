Cult of the Lamb chiede se volete fare un matrimonio a tema col gioco, sul serio

Avete presente Cult of The Lamb? Il simpatico gioco in cui potete farvi tanti amici... e poi sacrificarli a esseri lovecraftiani nel mentre andare letteralmente a uccidere degli dei. Se vi dicessimo che potete avere un matrimonio a tema su di esso che direste?

Non è un esercizio mentale, ma una vera proposta del team di sviluppo. Tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, il team chiede se c'è qualcuno che è interessato a fare un matrimonio in stile Cult of the Lamb. Sono inoltre "maledettamente seri" sulla questione.

L'unico problema è che per farlo è necessario essere a Melbourne, in Australia. Oppure accettare di volare fino a lì, chiaramente. Se si è interessati, basta scrivere a "Josie@massivemonster.co" ("co", non "com", non è un errore di battitura).