Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi: vediamo la promozione di aprile

È possibile reclamare tre mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited. La promozione è attiva ora e durerà fino al 30 aprile. Il prezzo regolare è di 10.99€ al mese, quindi il risparmio è di 32.97€. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Ovviamente, se siete già abbonati non potete usare questa prova gratuita. Inoltre, se siete stati abbonati in passato potreste non poterla sfruttare. Il modo migliore per verificare è come sempre andare alla pagina indicata e vedere se appare la promozione "3 mesi d'uso GRATUITO" con poco sotto il pulsante azzurro "Iscriviti ora - paga dopo".