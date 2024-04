Fallout 4 in testa alla classifiche? Dieci anni fa non sarebbe successo, dice Christopher Dring

Fallout 4 è tornato in testa alle classifiche grazie allo straordinario successo della serie televisiva prodotta da Amazon: si tratta di un evento che dieci anni fa non sarebbe successo secondo Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz.

Come riportato appunto dalla testata inglese, Fallout 4 è stato il gioco più venduto in Europa la scorsa settimana con un +7500% rispetto al suo precedente andamento, e per Dring questo evento rappresenta un fattore che gli sviluppatori di videogiochi dovrebbero tenere in considerazione.

"Il fatto che un gioco di nove anni fa sia in vetta alle classifiche è qualcosa che non sarebbe semplicemente potuto accadere nel 2014", ha scritto il direttore di GamesIndustry.biz. "Il modo in cui il mercato dei videogiochi è cambiato in oltre dieci anni in termini di cosa giocano gli utenti pone tante nuove sfide e opportunità per gli sviluppatori."