Xbox: gli studi Bethesda chiusi stavano lavorando a Hi-Fi Rush 2 e un immersive sim, per Bloomberg

Arkane Austin, dopo il flop commerciale di Redfall, sembra volesse tornare alle origini con un gioco single-player di stampo "immersive sim" , definizione in cui potrebbe rientrare anche un nuovo Dishonored, secondo quanto riportato da Schreier.

È bene ricordare che Aaron Greenberg, il responsabile del marketing di Xbox, aveva assicurato che "Hi-Fi Rush è stato un grande successo in tutte le metriche e aspettative chiave" , il che per certi versi contraddice la decisione di Microsoft di chiudere lo studio.

Per quanto riguarda Tango Gameworks, autore della serie The Evil Within e Ghostwire Tokyo, stando alle fonti di Schreier pare che lo studio stesse preparando un pitch per un sequel di Hi-Fi Rush , ovvero una proposta di progetto a cui Microsoft avrebbe dovuto dare il via libera o meno.

Per chi si fosse perso la questione, ieri è stata confermata la chiusura di quattro studi di Bethesda da parte di Microsoft , ovvero Tango Gameworks, Arkane Austin, Roundhouse Studios e Alpha Dog Games.

Stando a un report pubblicato da Jason Schreier sulle pagine di Bloomberg, Arkane Austin e Tango Gameworks stavano lavorando a nuovi progetti e assumendo personale per realizzarli prima della loro chiusura .

I motivi della chiusura di Arkane Austin e Tango Gameworks

Stando alle fonti di Bloomberg, Matt Booty ha dichiarato che il flop di Redfall non è stato determinante per la chiusura di Arkane Austin

Sempre stando alle testimonianze delle fonti di Bloomberg, nella giornata odierna c'è stato un incontro tra Matt Booty, capo degli Xbox Studios, e lo staff di ZeniMax (la compagnia a capo di Bethesda), dove, pur elogiando Hi-Fi Rush e precisando che la chiusura di Arkane Austin non è collegata al flop di Redfall, non ha fornito spiegazioni specifiche per la chiusura di ognuno degli studi colpiti.

Parlando in maniera più generale, ha motivato la decisione affermando che gli studi di Bethesda erano distribuiti in maniera troppo sparsa e che chiudendoli si possono liberare risorse altrove. Jill Braff, a capo degli studi di ZeniMax, ha aggiunto che le chiusure permetteranno alla compagnia di concentrarsi su meno progetti migliorando l'efficienza. Pare inoltre che anche la campagna di assunzioni iniziate da Tango e Arkane per i nuovi progetti abbiamo influenzato la decisione presa da Microsoft.

'È difficile supportare nove studi in tutto il mondo con un team centrale snello con un piatto sempre più pieno di cose da fare', ha detto la Braff sulla base di una registrazione pervenuta a Bloomberg. "Credo che fossimo al punto di collassare".

Ovviamente prendete con le pinze tutti i dettagli riportati qui sopra, per quanto Jason Schreier sia ritenuto uno dei giornalisti più affidabili del settore.