Destiny 2: La Regina dei Sussuri e altre 2 espansioni sono gratis per un periodo limitato

Un'ottima occasione per mettersi in pari in vista de La Forma Ultima

Un Cacciatore di Destiny 2

Parliamo di un quantitativo di contenuti soverchiante e che dubitiamo riuscirete a completarli tutti nell'arco di un mese, per quanto a chi volesse mettersi in pari in vista del gran finale in arrivo con La Forma Ultima consigliamo di dedicarsi prima di tutto alle varie campagne principali di ogni espansione. Del resto, è il momento migliore per iniziare Destiny 2, non solo per via delle espansioni sopracitate rese gratuite, ma anche grazie all'aggiornamento Verso La Luce del mese scorso che ha reso molto più semplice la vita ai giocatori in erba che si avvicinano solo oggi all'MMO di Bungie.

A tal proposito vi ricordiamo che Destiny 2: La Forma Ultima sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 4 giugno. L'espansione conclude il percorso narrativo iniziato con il primo Destiny nel 2014 con una nuova campagna e varie novità di grande spessore, come ad esempio le sottoclassi Prismatiche, una nuova Incursione, sfide, equipaggiamento e la nuova affascinante ambientazione del Pallido Cuore, situata all'interno del Viaggiatore, da esplorare.