Dead Island 2: oltre 7 milioni di utenti e 24 miliardi di zombie uccisi, novità in arrivo

"È stato un anno davvero memorabile per il franchise di Dead Island. Abbiamo avuto oltre 7 milioni di giocatori che sono entrati a Hell-A e 24 miliardi di zombie uccisi ! Sono numeri semplicemente sbalorditivi! Abbiamo anche avuto l'onore di essere nominati come miglior gioco d'azione ai Game Awards l'anno scorso e, più recentemente, come miglior gioco britannico agli stimati BAFTA".

Tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale di Dead Island, il team di Dambuster Studios ha annunciato che Dead Island 2 ha superato i 7 milioni di giocatori dal lancio, avvenuto il 21 aprile dello scorso anno. Anche la conta degli zombie eliminati è parecchio alta, ben 24 miliardi, quindi una media di quasi 3.500 mangiacervelli per giocatore.

Presto aggiornamenti con modifiche molto attese

Uno dei tipetti poco raccomandabili che si incontrano tra le strade di Hell-A di Dead Island 2

Nello stesso messaggio, Dambuster Studios ha ringraziato i giocatori per il supporto mostrato nei mesi e ha promesso che nei prossimi mesi arriveranno dei nuovi aggiornamenti "attesi da tempo".

"Il 2024 è già partito alla grande con l'uscita della seconda espansione SoLA e con l'arrivo di Dead Island 2 su Steam. Il vostro appassionato feedback significa molto per noi e ci impegniamo a fornire un supporto continuo a Dead Island 2 su tutte le piattaforme."

"A tutti i nostri uccisori: leggiamo e apprezziamo tutti i vostri commenti e i vostri desideri per il futuro! Nei mesi successivi condivideremo alcuni nuovi ed entusiasmanti aggiornamenti del gioco, attesi da tempo, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori contenuti di Dead Island 2 in arrivo!"

Dead Island 2 è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Si tratta di un action GDR in prima persona in cui i giocatori devono farsi strada tra orde di zombie tra le strade di Los Angeles. Sarà possibile scegliere tra vari personaggi da impersonare, ognuno caratterizzato da abilità e caratteristiche differenti, e fare strage di mangiacervelli tramite un variegato e fantasioso arsenale di armi corpo a corpo e da fuoco. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Dead Island 2.