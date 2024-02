Xbox Game Pass aggiunge a sorpresa un altro gioco molto famoso: è disponibile ora

A sorpresa, Microsoft ha aggiunto all'interno di Game Pass un nuovo gioco molto famoso: Dead Island 2. Il gioco d'azione in prima persona non era stato annunciato come parte della seconda mandata di prodotti per il servizio in abbonamento, ma tramite il sito ufficiale di Xbox viene segnalato come scaricabile tramite Game Pass.

Come potete vedere qui sotto, Dead Island 2 è segnalato come incluso con Game Pass. Attualmente è anche in sconto a 38,49€ (l'offerta scade tra cinque giorni, in caso vi interessi).

Potrebbe chiaramente trattarsi di un errore e il gioco potrebbe essere rimosso da Game Pass a breve, ma non è la prima volta che Microsoft aggiunge al servizio un gioco extra senza avvisare, quindi è più credibile che dovesse ancora finire di stringere un accordo con l'editore e non abbia avuto modo di inserire il titolo nell'annuncio.