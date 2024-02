Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di febbraio

Come era stato preannunciato nei giorni scorsi, è presente anche Tales of Arise , disponibile proprio da oggi, 20 febbraio 2024. Vediamo dunque il programma delle prossime uscite su Xbox Game Pass per il mese in corso, con la lista dei giochi in arrivo:

C'è anche Diablo 4 in arrivo a marzo

Tales of Arise è disponibile da oggi su Game Pass

Return to Grace è inoltre disponibile da oggi come titolo già annunciato per la prima mandata di febbraio 2024, nel quale annuncio doveva probabilmente rientrare anche Tales of Arise, considerando le tracce viste in giro del titolo in questione, ma a questo punto è possibile che ci fosse una sorta di "esclusiva sull'annuncio" del gioco con Sony, visto che è stato presentato prima su PlayStation Plus.

Ricordiamo inoltre i nuovi giochi lanciati nel catalogo di Game Pass nella prima metà di febbraio 2024 e inoltre anche l'annuncio di Diablo 4, in arrivo il 28 marzo 2024 sul servizio in abbonamento, come riferito da Microsoft durante il recente podcast ufficiale.