Halo: ex sviluppatore svela decine di progetti proposti per modalità e capitoli della serie

Mentre Halo Infinite continua il suo percorso di espansione e arricchimento, sembra che diverse possibili evoluzioni, per il gioco e per la serie in generale, siano state scartate, come è normale che succeda nel processo di sviluppo, sebbene la quantità di progetti presentati da 343 Industries e non approvati sembri veramente notevole in base a quanto riferito da un ex-membro del team.

Il processo di pitching di idee su una serie o su novità da aggiungere a un gioco live service o con lungo supporto post-lancio è una procedura standard, e decisamente naturale è anche il fatto che molti di questi non vengano approvati, dunque la rivelazione di Kevin Schmitt, ex-senior designer di 343 Industries e Rockstar ora in Epic Games, non è affatto sorprendente, ma è interessante venire a conoscenza di certi retroscena.



In sostanza, Schmitt svela che il team ha proposto circa 20-30 idee da applicare all'interno dell'universo di Halo, tra le quali anche variazioni sul tema di Halo ODST tra multiplayer e single player. La questione si inserisce sulla scia della discussione riguardante Helldivers 2, e come una formula del genere si sarebbe potuta adattare a Halo.