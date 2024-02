I Joy-Con Verde/Rosa Neon per Nintendo Switch sono al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un set da due Joy-Con per Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED , di colore Verde/Rosa Neon. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 35%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Joy-Con per Nintendo Switch

Joy-Con per Nintendo Switch

Questo set di Joy-Con per Nintendo Switch è compatibile con il modello base e il modello OLED. Il modello Lite non supporta i Joy-Con. Si tratta dei controller ufficiali della console. Sono identici a quelli inclusi con le console, semplicemente hanno un colore diverso.

Possono essere usati in sostituzione dei Joy-Con originali oppure come set aggiuntivo per chi vuole giocare in cooperativa locale con gli amici e famigliari.