PlayStation Plus Extra: altri 7 giochi saranno rimossi a febbraio, affrettatevi a finirli

Ricordiamo che i giochi di febbraio di PlayStation Plus Extra e Premium sono disponibili proprio da oggi , martedì 20 febbraio, tra i quali titoli di notevole interesse come The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition e Assassin's Creed Valhalla, ma forse dovreste concentrarvi sui titoli che stanno per uscire dal catalogo.

Con l'arrivo dei nuovi titoli in catalogo, altri 7 giochi lasceranno PlayStation Plus Extra alla fine di febbraio 2024 , tra i quali troviamo anche diversi titoli di notevole interesse, sui quali dovreste probabilmente concentrarvi prima che scadano .

Ghostwire: Tokyo è tra i titoli che usciranno dal Plus Extra a fine mese

Si tratta di titoli che sono tutti interessanti a modo loro, dunque non è nemmeno facile stabilire una gerarchia su quale sia consigliabile giocare prima degli altri, in modo da sfruttare il loro periodo di disponibilità nel servizio in abbonamento.

Outer Wilds, nonostante sia uno degli indie più interessanti di questi anni, viene sostituito dalla sua edizione più completa, dunque è quello più "scartabile" tra i menzionati. Per il resto, si tratta di titoli che risultano tutti molto interessanti, tra i quali c'è l'imbarazzo della scelta.

Forse quelli che possono essere giocati fino in fondo in tempo prima della loro rimozione sono Tchia, Ghostwire Tokyo e Haven, mentre gli altri risultano più impegnativi come quantità di ore di gioco e dunque difficili da portare a termine in tempo, ma sono tutti titoli davvero interessanti.