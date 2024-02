PlayStation: Jim Ryan dà un consiglio finale al nuovo CEO e svela i suoi 5 giochi preferiti

Jim Ryan sta per lasciare PlayStation dopo 30 anni di carriera. Ha ora parlato con Variety, dando un suggerimento al suo successore e svelando quali sono i suoi giochi preferiti per ogni generazione di console fisse.

Prima di tutto, ha detto a Hiroki Totoki: "Non dimentichiamo mai che siamo un'azienda di intrattenimento. Se continuiamo a intrattenere, deliziare e sorprendere la nostra comunità di giocatori, credo che Totoki-san e chiunque lo segua se la caveranno benissimo".

Ryan ha anche sottolineato che il lancio di PS5 durante la pandemia è stato di gran lunga il suo più grande risultato. "Il mio compito era quello di trasmettere un senso di calma e serenità", ha sottolineato. "In realtà, ero lì al tavolo della mia sala da pranzo, con la testa tra le mani, a chiedermi come avremmo fatto. Sono così orgoglioso di ciò che il team ha realizzato nel 2020".

Ryan ha lasciato intendere di avere nuovi progetti in programma, quindi non si tratta di un vero e proprio pensionamento, ma sembra che qualsiasi cosa stia facendo sarà diversa dal suo lavoro presso PlayStation. "Porterò la mia vita in una direzione un po' diversa", ha detto.