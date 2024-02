Elden Ring continua a vendere: Bandai Namco svela nuove cifre, cresceranno con il DLC?

Elden Ring ha piazzato oltre 23 milioni di unità vendute. Questo è quanto ha da poco svelato Bandai Namco, editore del gioco di ruolo di FromSoftware.

Precisamente Bandai Namco scrive: "Elden Ring è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un autentico mondo dark fantasy. Il gioco permette ai giocatori di esplorare vasti campi e dungeon per scoprire l'ignoto e godere del senso di realizzazione che deriva dal superamento di ostacoli e sfide. Combinando le capacità di sviluppo di FromSoftware e la potenza di marketing della rete di Bandai Namco Entertainment all'estero, questo titolo è stato giocato dai fan di tutto il mondo fin dalla sua pubblicazione il 25 febbraio 2022, e ha spedito più di 23 milioni di unità in tutto il mondo".

Bandai Namco spiega anche che "la cifra totale deriva dai dati di distribuzione della versione fisica e dai dati di vendita delle versioni scaricabili, compresi quelli per la piattaforma di gioco per PC "Steam"."