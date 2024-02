Borderlands, il film: il trailer completo ci mostra la follia e l'esplosività di Pandora

Bordelands, dal film al gioco

La locandina di Borderlands

Anche se il trailer del film era molto atteso, i giocatori non vedono l'ora di essere testimoni di un altro annuncio: Borderlands 4. Lo sparatutto non è ancora stato confermato, ma da più direzioni proviene la sensazione che non manchi poi troppo. L'account Twitter ufficiale di Borderlands sta infatti facendo qualcosa di considerato sospetto e il CEO di Gearbox ha accennato al gioco.

Non ci resta che attendere altre novità, anche per quanto riguarda la pellicola, visto che per il momento non è stata confermata la data di uscita del film, oltre a un generico "2024" e un "Presto in arrivo".