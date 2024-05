Media Molecule: Microsoft ha provato a rubare lo studio di Dreams a Sony dopo una serata alcolica

"La cosa buffa è che in realtà non avevamo nulla di scritto che dicesse che avremmo continuato a collaborare con [Sony] o che fosse di loro proprietà quello che stavamo facendo, questo è il mio ricordo", ha detto Healey in un'intervista con MinnMax. Ricordiamo che il primo Little Big Planet è uscito nel 2008 su PS3, mentre l'acquisizione di Media Molecule da parte di Sony è stata ufficializzata nel 2010 .

La proposta sbronza di Microsoft

Come sappiamo, alla fine l'affare non è andato a buon fine, vuoi perché Media Molecule non voleva essere scorretto nei confronti di Sony, vuoi perché la proposta è arrivata da un rappresentate di Microsoft alticcio dopo una serata a base di alcol.

"(Noi di Media Molecule e un rappresentate di Microsoft) siamo usciti e ci siamo ubricati un po', e proprio mentre stavamo accompagnando il tipo in albergo, lui ha pensato "oh merda, ero in missione! Devo dire almeno qualcosa"."

"E disse: "Oh, a proposito ragazzi, saremmo felici di bla bla bla assumervi se voleste unirvi a noi", o qualcosa del genere. E si capiva che era quasi imbarazzato a dirlo perché sarebbe stata una cosa molto sconcia da fare. E, ovviamente, non lo abbiamo fatto perché siamo persone per bene e siamo molto grati a Sony per averci dato questa possibilità".

Healey ha ribadito successivamente il concetto, spiegando che la proposta non sarebbe stata presa in considerazione neppure se il portavoce di Microsoft l'avesse fatta da sobrio.

"Non sarebbe mai sucesso. Avevamo già instaurato un ottimo rapporto con Sony, quindi era un affare fatto", aggiungendo inoltre che c'era un qualche tipo di vincolo che già legava in una certa misura Media Molecule a Sony.

Healey ha lasciato Media Molecule lo scorso anno, dopo 17 anni dalla fondazione dello studio. Al momento il team sta lavorando a un nuovo progetto, descritto più come un gioco che uno strumento creativo alla Dreams.