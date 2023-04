Media Molecule, il co-fondatore e creative director Mark Healey lascia lo studio di Sony

Mark Healey, co-fondatore di Media Molecule e creative director di LittleBigPlanet 1 & 2, ha annunciato che in procinto di lasciare il team dei PlayStation Studios di Sony.

La notizia è arrivata direttamente da Healey, tramite un post su Twitter in cui afferma che oggi è il suo ultimo giorno presso Media Molecule. Non ha specificato cosa farà da ora in poi, ma ha confermato in ogni caso che intende creare videogiochi anche in futuro.

"Dopo diciassette incredibili anni di co-nascita e costruzione di Media Molecule, ho deciso che è giunto il momento per me di lasciare il nido, salpare e tracciare una nuova rotta. Oggi è il mio ultimo giorno in Media Molecule", recita il tweet di Healey.

"Da LittleBigPlanet a Dreams e oltre, sono orgoglioso di aver fatto la mia parte e fortunato di aver lavorato con persone davvero brillanti e con una community così meravigliosamente talentuosa, di cui continuerò ad essere un fan. Ma una forte brezza cosmica mi sta trascinando e il mio cuore di pirata si è risvegliato, non sto diventando più giovane, quindi mi lascerò andare per un po' ai venti delle mie varie curiosità e vedrò dove mi porteranno... Quindi ecco dei nuovi inzi, seguendo il proprio cuore ed esplorando l'ignoto. "Yo ho ho e una bottiglia di rum" (qui Healey cita una fittizia canzone da marinai, ndr), parto per un'avventura pirata! (una che implichi la creazione di videogiochi)."

L'abbandono di Mark Healey arriva pochi giorni dopo che Media Molecule ha annunciato che terminerà il supporto di Dreams a settembre e si cimenterà nello sviluppo di un nuovo videogioco, che sarà un titolo completamente inedito e potrebbe avere anche delle caratteristiche live service. A dicembre dello scorso anno inoltre lo studio ha perso un altro pezzo da novanta, ovvero Kareem Ettouney, art director e anche lui co-fondatore del team.