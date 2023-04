"Sotto questa maschera, un'altra maschera. Non la finirà mai di togliermi tutti questi volti". Questa frase della scrittrice e artista Claude Cahun è perfetta per Candelaria, protagonista della visual novel horror I Did Not Buy This Ticket. Gli sviluppatori (e publisher) brasiliani di Time Galleon hanno l'obiettivo di coltivare l'abitudine di leggere attraverso i videogiochi: in questo senso, I Did Not Buy This Ticket è fortemente basato sui dialoghi e i pensieri della protagonista, e le interazioni sono basate sulle scelte, capaci di condurci verso diversi finali.

I Did Not Buy This Ticket è stato creato dal Lead Storyteller di Time Galleon, Tiago Rech, e dall'artista visuale Lírio Ninotchka. Una piccola nota: Time Galleon e gli autori detengono congiuntamente i diritti d'autore sull'opera, registrata sia a nome della compagnia, sia a nome delle persone che concretamente hanno contribuito a crearla. Nel mondo videoludico non è comune trovare un così pieno riconoscimento del lavoro individuale di sviluppatori e artisti, salvo nei casi in cui si ricorra all'autopubblicazione; troviamo corretto evidenziare quella che è senz'altro una prassi tutelante nei confronti di chi ha creato l'opera d'ingegno in questione.

Vi raccontiamo di Candelaria, delle sue lacrime e del viaggio sulla Eigengrau Line nella nostra recensione di I Did Not Buy This Ticket.