dotAGE: disponibile l'aggiornamento Yugong, che porta il gioco alla versione 1.2

Lo sviluppatore italiano Michele Pirovano ha pubblicato un maxi aggiornamento per il suo city builder minimalista dotAGE, che introduce moltissime novità, portando il gioco alla versione 1.2. In particolare, un nuovo anziano sta arrivando in questo piccolo mondo, per festeggiare l'aggiunta della lingua cinese. Si tratta del Vecchio Stolto che muove le montagne, Yugong!

Yugong ha una nuova meccanica tutta sua: Coltivazione intensiva. "Tutte le colture ricevono un bonus di +1 per ogni 5 colture dello stesso gruppo. Ciò significa +1 per 5, +2 per 10 e così via." Spiega la nota di rilascio ufficiale, che invita a riorganizzare di conseguenza i propri layout.

Quando nella nota si parla di spostare le montagne, non si scherza: Yugong può effettivamente farlo sfruttando i suoi Pip (gli abitanti del gioco), che possono eseguire tutti i compiti in un solo turno.