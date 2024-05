Le memorie Micron LPCAMM2 sono finalmente arrivate sul primo laptop Lenovo

Micron LPCAMM2, cosa sono?

Un dettagli dei moduli LPCAMM2

LPCAMM2 è un particolare formato di RAM che utilizza moduli LPDDR5x e che si distingue dalle normali memorie per le dimensioni ridotte, circa il 64% in meno delle unità SO-DIMM, e per la facilità di montaggio che richiede l'applicazioni di tre semplici viti.

Le Micron LPCAMM2, stando alle parole del produttore, possono vantare un consumo fino all'80% in meno delle normali DDR5 e offrono velocità fino a 7.500 MT/s.

Come si legge nel comunicato di lancio, un modulo LPCAMM2 utilizza tutti i 128 bit del bus della CPU e possono quindi massimizzare l'ampiezza di banda per consentire una migliore ottimizzazione dei carichi di lavoro per i PC predisposti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Come abbiamo accennato, questi moduli non sono saldati e possono essere facilmente sostituiti in base alle necessità dell'utente.