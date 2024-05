Europa Universalis IV: Winds of Change disponibile, con tante nuove nazioni

Paradox Interactive ha annunciato la disponibilità di Europa Universalis IV: Winds of Change al prezzo di 19,99€, la nuova espansione del suo grand strategy di enorme successo, che porta novità per oltre una dozzina di nazioni.

Questo pacchetto, che potete acquistare su Steam, aggiunge nuovo contenuto storico per nazioni diverse, come l'Impero Azteco che dominava il Messico nel XV secolo, l'Impero Moghul che emerse dall'Asia Centrale per dominare l'India per trecento anni, e le repubbliche commerciali di Venezia e dei Paesi Bassi.