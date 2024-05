Hi-Fi Rush: Microsoft afferma di aver bisogno di più titoli così, dopo aver chiuso Tango Gameworks

Microsoft , per voce del capo degli Xbox Game Studios Matt Booty, ha dichiarato di aver bisogno di più titoli come Hi-Fi Rush , ossia "giochi piccoli che ci diano prestigio e premi." Lo ha fatto in un'assemblea generale con i dipendenti della compagnia, come riportato da The Verge , organizzata per discutere del futuro della divisione.

Una dichiarazione paradossale?

C'è bisogno di più Hi-Fi Rush, ma lo studio è stato chiuso

Come ricorderete, Hi-Fi Rush è stato lanciato a sorpresa all'inizio del 2023 ed è stato accolto con grande favore dalla critica e dal pubblico, per la sua originalità rispetto a quella che è l'offerta del mercato attuale. Il gioco è un action in terza persona con grafica stile cartoon in cui si combatte seguendo il ritmo della musica. Nel corso dei mesi successivi, ha portato a casa un Game Award, un Game Developers Choice e un BAFTA, risultando essere uno dei giochi Xbox più premiati degli ultimi anni.

Microsoft non ha mai condiviso i dati di vendita effettivi, ma lo ha definito un successo in più occasioni, difendendolo anche da voci che parlavano di ricavi sotto alle aspettative. In diverse occasioni poi, Hi-Fi Rush è stato preso a modello per il futuro di Xbox e del servizio in abbonamento Game Pass. Phil Spencer stesso lo ha esaltato, descrivendolo proprio come frutto del servizio: "Voglio dare ai team la piattaforma creativa su cui esprimere le loro capacità e aspirazioni."

Hi-Fi Rush, infine, sembrava rappresentare la possibilità per Xbox di avere una sponda anche in Giappone, dove il marchio è notoriamente debole. Spencer stesso ha dichiarato che gli utenti potevano aspettarsi più titoli simili arrivare da quel territorio.

In Virtù di tutto questo, la chiusura di Tango Gameworks, l'unico Xbox Game Studios giapponese, appare ancora più stridente, così come appaiono paradossali le parole di Booty.

Facendo gli avvocati del diavolo, va comunque sottolineato come il dirigente Xbox potesse voler dire altro con la sua affermazione, ossia che Xbox ha bisogno di giochi più piccoli che vengano realizzati più velocemente (Hi-Fi Rush è tato sviluppato in 4 anni), cioè che non richiedano un'intera generazione per arrivare sul mercato.