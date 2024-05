Hi-Fi Rush, molti si chiedono come mai lo studio abbia chiuso, visto che era un successo

Dopo l'annuncio della chiusura di Tango Gameworks da parte di Microsoft, sono riemerse le parole spese dalla compagnia per descrivere il successo di Hi-Fi Rush, uno dei titoli first party Xbox più chiacchierati e amati degli ultimi anni. Vale la pena di rileggerle perché fanno capire bene il valore delle dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti delle multinazionali, di settore e non:

"Hi-Fi Rush è stata una hit dirompente per noi e per i nostri giocatori da tutti i possibili punti di vista. Non potremmo essere più felici di cosa il team di Tango Gameworks è riuscito a fare con questo lancio a sorpresa." Non sono le parole di un fanboy, ma di un rappresentate di Microsoft in risposta a una polemica nata da alcune dichiarazioni fatte dal giornalista Jeff Grubb durante un podcast. Riisalgono a circa un anno fa, il 21 aprile 2023.

Grubb aveva riportato che i ricavi generati da Hi-Fi Rush erano stati inferiori alle aspettative di Microsoft. Ne derivò un certo fermento sui social network, che si risolse con la succitata dichiarazione ufficiale.