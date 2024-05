QuakeCon 2024 annunciato, ecco le date dell'evento di id Software e Bethesda

Bethesda e id Software hanno annunciato il QuakeCon 2024, con l'evento che tornerà ad essere in presenza del pubblico. La manifestazione si svolgerà dall'8 all'11 agosto 2024 presso il Gaylord Texan Resort and Convention Center di Grapevine.

Per chi non lo sapesse, il QuakeCon è un evento annuale che si tiene dal 1996, uno dei più grandi e longevi all'interno dell'industria videoludica e pensato in particolare per gli appassionati di Quake e le altre IP di id Software e Bethesda. È anche un gigantesco evento LAN, ovvero con i giocatori che portano con sé i proprio PC per giocare assieme. Non solo, in passato l'evento è stato anche il palcoscenico per annunci di rilievo.

La vendita dei biglietti avrà inizio a questo indirizzo il 21 maggio alle 22:00 nostrane, con i prezzi che partono dai 15 dollari per il "Fan Ticket" ai 400 dollari per quello "Elite". Dubitiamo che molti dei nostri lettori prenderanno parte all'evento di persona, ma come al solito la buona notizia è che gli appuntamenti salienti della manifestazione verranno trasmessi in diretta su Twitch, sul canale ufficiale di Bethesda.