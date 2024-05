Apple annuncia Pencil Pro e la nuova Magic Keyboard: ecco caratteristiche e prezzi

Anche una versione di Magic Keyboard , l'accessorio tastiera per iPad, è stata presentata con un design rivisitato, più sottile e leggero, arricchita da una fila di funzioni per un accesso rapido a controlli come luminosità, volume e riproduzione.

La terza generazione di Apple Pencil, ufficializzata come Apple Pencil Pro , integra la funzione Find My e nuove capacità per adattarsi a diverse attività creative.

Durante l'evento "Let Loose" odierno, sono stati presentati i nuovi iPad Pro dotati di chip M4 e iPad Air con chip M2 , accompagnati da due principali accessori , fondamentali per massimizzare le potenzialità dei tablet.

Per prevenire il rischio di smarrimento di Pencil Pro, Apple l'ha resa compatibile con "Find My" per agevolarne il ritrovamento.

Nuova Magic Keyboard

Spazio anche per la Magic Keyboard di nuova generazione

La nuova Magic Keyboard presenta un design più sottile rispetto ai modelli precedenti e condivide molte caratteristiche e migliorie presenti in Apple Pencil Pro, incluso il feedback aptico per il trackpad, grazie alla medesima tecnologia utilizzata nei MacBook.

Progettata appositamente per il nuovo iPad Pro con chip M4, la Tastiera Magica offre maggiore portabilità e versatilità, mantenendo il design "magico" fluttuante tanto apprezzato dalla base di utenti della Mela.

Oltre alla fila di funzioni per accedere a varie caratteristiche, come luminosità dello schermo e controlli del volume, si collega magneticamente e dispone di un Connettore Smart per una connessione immediata alla corrente e ai dati senza Bluetooth. La cerniera in alluminio include anche un connettore USB-C per la ricarica.

Inoltre, c'è spazio anche per il nuovo Smart Folio per iPad Pro, che si attacca magneticamente e supporta diverse angolazioni di visione per una maggiore flessibilità, disponibile nei colori nero, bianco e denim, abbinati al nuovo iPad Pro.

La Magic Keyboard è disponibile in nero con, un poggiapolsi in alluminio nero spazzolato, e in bianco, con un poggiapolsi in alluminio argento. Al costo di 349 euro per la versione da 11 pollici e 399 euro per quella da 13 pollici, è già disponibile per l'acquisto tramite l'Apple Store, con consegne previste a partire da mercoledì 15 maggio.