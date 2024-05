Wholesome Direct: annunciata la nuova edizione dell'evento dei videoigochi pieni di sentimenti

Come ogni anno, noi di multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta, come parte della classica copertura estiva. A tempo debito vi forniremo tutti i dettagli in merito a chi troverete in live.

Tanti giochi presenti

Venba fu mostrato al Wholesome Direct

Stando a quanto annunciato dall'organizzazione, il Wholesome Direct 2024 ospiterà una grande quantità di trailer, annunci esclusivi, anteprime di demo e lanci a sorpresa di giochi creati da studi indipendenti di tutte le dimensioni e di editori rinomati tra i quali Humble Games, Fellow Traveller, Secret Mode, Curve Games e altri ancora.

A presentarlo ci sarà Jenny Windom, un gradito ritorno per i Wholesome Direct, insieme ad altri conduttori ancora da rivelare. La lineup del Wholesome Direct includerà anche informazioni su Usagi Shima e Minami Lane, i primi due progetti nati dalla nuova iniziativa editoriale Wholesome Games Presents.

"Non potremmo essere più entusiasti di mettere in mostra dei team talentuosi e i loro splendidi giochi", ha detto Matthew Taylor, fondatore e organizzatore di Wholesome Games. "Siamo sopraffatti dalla gratitudine per l'entusiasmo dimostrato dalla nostra comunità e per la fiducia riposta in noi dagli sviluppatori partecipanti nel presentare i loro titoli a tutto il mondo. Dopo aver ricevuto oltre 700 candidature, abbiamo accuratamente selezionato oltre 70 giochi che ispirano meraviglia. Non vediamo l'ora di mettere in scena un altro grande spettacolo questo giugno!"

Wholesome Games è una comunità nata su Twitter nel 2019 quando lo sviluppatore di videogiochi indie Matthew Taylor ha iniziato a curare giochi in base ai sentimenti che esprimevano, come il conforto, la compassione e l'accoglienza. Da allora, la comunità è cresciuta fino a quasi 500.000 membri su Twitter, Discord, TikTok, YouTube e altri canali social